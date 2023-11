Jesi, sorpreso in via Setificio con l’hashish, segnalato un 34enne

JESI – Nella giornata di ieri 2 novembre, nel corso dei servizi di prevenzione generale presso i parchi pubblici, personale della squadra Volante, in via Setificio, in prossimità degli orti Pace, procedeva al sequestro amministrativo di un grammo di sostanza stupefacente di tipo hashish e relativa contestazione per uso personale a carico di un individuo catanese di anni 34.

Lo stesso, alla vista degli operatori di polizia, accelerava l’andatura per sottrarsi ai controlli gettando per terra una bustina, prontamente recuperata, contenente lo stupefacente. Pertanto, l’uomo veniva segnalato alla Prefettura.