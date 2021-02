Jesi, sopralluogo alla bocciofila, il centro anti-covid per le vaccinazioni

L'amministrazione si è recata in visita alla struttura sportiva di via La Malfa per verificare che sia tutto pronto ad accogliere gli over 80enni prenotati per il vaccino

JESI – Sarà il bocciodromo di via La Malfa a ospitare gli over 80 anni prenotati per il vaccino anti-covid. La Regione ha individuato le strutture adibite alla somministrazione delle dosi nelle cinque province, non senza dubbi da parte degli addetti ai lavori, e dal 20 febbraio si parte. Questa mattina, l’assessore ai servizi sociali, Marialuisa Quaglieri si è recata a visitare l’impianto sportivo per verificare che tutto sia pronto.

Dallo scorso 12 febbraio 2021 è possibile prenotare la vaccinazione AntiCOVID19 per i cittadini che hanno un’età pari o superiore agli 80 anni ovvero tutti coloro che sono nati prima dell’1/1/1942. Due le modalità previste: attraverso l’indirizzo web https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, o tramite il numero verde 800.00.99.66- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – escluso i festivi.

L’assessore di Jesi, Marialuisa Quaglieri in visita al bocciodromo di via La Malfa

Al cittadino verrà indicato il giorno, l’orario e la sede del Punto di vaccinazione. Al momento della prenotazione occore avere a portata di mano il numero della tessera sanitaria, il codice fiscale, il numero di cellulare (ogni singolo cellulare può gestire massimo 10 prenotazioni), il codice di avviamento postale del comune di residenza o di domicilio. Il sistema non consente lo spostamento di appuntamenti ma solo l’annullamento da parte del cittadino. Pertanto, in tal caso, dovrà essere effettuata una nuova prenotazione.

Per le persone che non sono in grado di deambulare o di essere accompagnate, seguiranno percorsi alternativi che saranno comunicati appena definiti. Il giorno dell’appuntamento è consigliabile portare con sè i moduli già compilati, disponibili sulla destra di questa pagina, per velocizzare l’operazione. Comunque in ogni punto di vaccinazione questi moduli sono a disposizione per ogni utente che potrà compilarli prima della profilassi direttamente sulposto.