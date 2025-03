Jesi: solidarietà alla Bocciofila distrutta dal rogo, votata all’unanimità la risoluzione delle liste civiche per la ricostruzione

JESI – Il Consiglio comunale coeso per la Bocciofila Erbarella, sede anche del Comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire, andata distrutta nel violento incendio nella notte tra lunedì e martedì scorsi. L’ultima seduta del Consiglio comunale – riunita ieri pomeriggio 27 febbraio – era stata anticipata dalla richiesta avanzata dal partito democratico, Jesi in Comune e Consenso Civico ma rivolta a tutti i consiglieri, di devolvere il gettone di presenza per la costituzione di un fondo “destinato alla realizzazione di un primo manufatto, che costituisce un presidio di socialità e che sia di supporto alle attività attesa di dare corso alla completa ricostruzione della bocciofila”.

Proposta che, durante i lavori ha avuto un ulteriore sviluppo, con la risoluzione presentata dalle liste civiche Jesiamo, Per Jesi e Patto x Jesi, in cui si impegna l’Amministrazione a reperire i fondi per ricostruire la Bocciofila al più presto. Un segno tangibile della solidarietà della città attorno a questa struttura e alla sua importanza per tutta la collettività, non solo per il quartiere dove insiste.

«In occasione della trattazione della pratica relativa alla variazione di bilancio di previsione, Jesiamo insieme alle altre liste civiche presenti in Consiglio comunale ha presentato una risoluzione, votata poi all’unanimità, in cui si impegna l’Amministrazione comunale a reperire quanto prima possibile le risorse utili per la riqualificazione della struttura della Bocciofila di via Ravagli – fanno sapere dal gruppo Jesiamo – si tratta di un impegno concreto, che si unisce alla devoluzione del gettone di presenza dei consiglieri e delle consigliere».

«A seguito del violento incendio che nella notte di martedì ha distrutto la casetta della bocciofila di via Ravagli sede dell’omonima associazione e da gennaio 2024 anche sede del Comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire – scrive la lista civica Per Jesi – nella seduta del Consiglio comunale le civiche hanno invitato l’amministrazione a stanziare in tempi brevi risorse per la ricostruzione della sede distrutta, per riconsegnare ai cittadini e residenti, ai soci della bocciofila e al comitato di quartiere, una sede agibile e funzionale. La risoluzione è stata votata all’unanimità».