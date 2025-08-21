Jesi: siringhe, ubriachi e notti insonni. I residenti lanciano l’allarme degrado sociale a San Giuseppe

JESI – Siringhe a terra in giardini e parchi, ubriachi e schiamazzi notturni, chiasso e danni a opera di un gruppetto di ragazzini che si diverte a fare danni. I residenti, italiani e stranieri che ormai convivono nel rispetto reciproco e nella costruzione sociale dell’identità del quartiere San Giuseppe, sono esasperati. E non è questione di etnia, ma di rispetto che specie di notte, manca. Numerose le segnalazioni pervenute anche al Comitato di quartiere, che da anni si adopera nel segno di quella convivenza pacifica, civile e sociale che ad oggi, va detto, ha portato a tanti progetti ammirevoli e a un coinvolgimento sia delle famiglie straniere che delle donne, anche a fronte dei limiti imposti dalla religione mussulmana. Integrazione è la parola d’ordine del comitato, e questi segnali di degrado sociale creano anche dispiacere.

«È che rischiano di vanificare quello che facciamo, restituendo un’immagine sbagliata del quartiere che invece di giorno è vivibilissimo – ci spiega il presidente del Comitato dei residenti di San Giuseppe Andrea Bordoni – certo, essendo il quartiere geograficamente più grande della città, il più popoloso (siamo 8000 abitanti) che coincide quasi con la giurisdizione della parrocchia di San Giuseppe e anche il più multietnico, è difficile che non ci siano problemi, ma nel corso del tempo abbiamo cercato di superarli con la collaborazione, lo spirito di servizio e progetti sociali di integrazione. Però le polemiche ci sono…».

I problemi del quartiere

Le criticità segnalate al Comitato si concentrano nel quadrilatero delle vie storiche, via Setificio, Granita, San Giuseppe, Garibaldi. Sono per lo più gli ubriachi, protagonisti di schiamazzi notturni, liti, aggressioni e urla che nel cuore della notte tengono sveglie le famiglie. Poi c’è un gruppetto di ragazzi – i residenti ci dicono tra i 16 e i 17 anni magrebini – che girano in branco «ma poi, attenzione, avvicinati singolarmente sono agnellini», precisano i residenti. I bulletti stazionano tra il parco Granita, via Tessitori, il Tornabrocco, fanno danni e chiasso, piccoli danneggiamenti per affermare che quello è il loro territorio. E poi la piaga degli spacciatori che si annidano tra via Tessitori, la Torre Erap e le scalette del Montirozzo, in fuga da un Campo Boario “ripulito” grazie al lavoro di presidio e controllo delle forze dell’ordine. I residenti hanno anche trovato delle siringhe disseminate nel quartiere, pericolose prima ancora che indecorose da vedersi, qualsiasi sia il loro utilizzo. Tutte problematiche che si manifestano la notte.

«Il problema dell’ubriachezza molesta si avverte principalmente nella zona di via Setificio dove si concentrano negozi etnici, bar e bazar gestiti da stranieri che restano aperti fino a notte fonda e somministrano alcol – ammette con dispiacere Andrea Bordoni – quando le persone bevono sono fuori controllo, sono un fastidio e un pericolo, e non è questione di etnia. Grazie all’impegno del Comitato siamo riusciti a far chiudere un bar in via Merciai dove da febbraio 2024 si concentravano problemi di ordine pubblico, è stato un sollievo per tutti, ma purtroppo questo genere di bar, circoli, negozi senza orario sono molto numerosi e continuano a vendere alcol anche a notte fonda. Un nostro consigliere sta lavorando per capire se sul fronte delle licenze vi sia margine di intervenire magari sugli orari affinché siano solo diurni».

Poi ci sono i baby bulletti. «Questi piccoli teppisti in erba sono il frutto del nostro modo di portare avanti la società – dice ancora Bordoni – con il Centro Don Bosco mi sono impegnato personalmente a recuperare quei ragazzi “borderline” che provenivano da famiglie disagiate, coinvolgendoli in progetti sociali. Così anche le attività con la Caritas e la Croce Rossa comitato di Jesi, con cui stiamo facendo degli “Incontri di Comunità” per favorire il confronto intergenerazionale tra etnie. Insieme al Centro Culturale Islamico abbiamo costituito un “Centro per i piccoli lavoretti e manutenzioni” per far lavorare chi non ha un lavoro e essere di utilità con manutenzioni stradali nel quartiere come il taglio dell’erba o manutenzioni domestiche. Stiamo facendo tanto, ma certi ragazzi non è semplice coinvolgerli…. Ma siamo fiduciosi e continuiamo a lavorare con progetti per far capire che siamo un tutt’uno, italiani e stranieri, e possiamo vivere insieme».

L’aspetto politico

La questione coinvolge inevitabilmente l’aspetto politico. Ma se il presidente del Comitato Bordoni non intende, legittimamente, entrare in questioni che non siano prettamente sociali, è invece la candidata alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia Milva Magnani a richiamare l’intervento del primo cittadino in una nota ufficiale. «Il sindaco Fiordelmondo sordo agli appelli dei cittadini sul disagio e degrado della città. I cittadini di Jesi vivono oramai da tempo in uno stato di malessere, di ansia e paura dovuto all’incertezza causata dalla voluta non decisione da parte del Pd sull’impianto Edison e anche per l’inerzia del sindaco Fiordelmondo sullo stato di degrado della città, sporcizia, rifiuti abbandonati, siringhe e senzatetto che dormono in giacigli di fortuna – scrive la Magnani – il sindaco ha il dovere di intervenire nelle zone di degrado urbano per garantire la sicurezza e il decoro della città. Questo può includere l’adozione di ordinanze per prevenire o eliminare pericoli, come lo spaccio di droga, l’accattonaggio molesto, il vandalismo e situazioni legate alla movida che possono degenerare. Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, può emanare provvedimenti contingibili e urgenti per affrontare tali situazioni, collaborando con le forze dell’ordine e promuovendo la riqualificazione delle aree degradate.

Il sindaco, quindi, ha un ruolo chiave nel contrastare il degrado urbano, non solo attraverso interventi repressivi, ma anche attraverso azioni di prevenzione, riqualificazione e promozione della legalità e della coesione sociale.

L’inerzia che vediamo da parte di questa amministrazione è sconcertante, hanno speso 60.000 euro per fare un logo di città su misura, mi chiedo quale siano le loro misure e che metro usino».