Jesi, sicurezza anti-sismica da verificare: tocca alla scuola Conti

JESI – Verifiche di vulnerabilità sismica, tocca ai due plessi della scuola primaria Conti. L’incarico è stato affidato ad un raggruppamento di professionisti marchigiani. La Conti rientra fra gli ultimi edifici ancora da sottoporre a verifica: restano poi le materne Rodari, Kipling, Anna Frank e Casali Santa e i nidi Girotondo e Oasi.

Fanno infatti il punto gli uffici, «va ancora verificata la vulnerabilità degli immobili con unico piano, di dimensioni modeste e con basso affollamento, a cui dovranno aggiungersi il nido Romero, attualmente collocato in edificio condominiale, e la scuola Perchi, per la quale erano stati eseguiti nel corso del 2018 interventi di consolidamento delle fondazioni».

Fra gli immobili pubblici, oltre alle scuole, i principali immobili in attesa di controlli di sicurezza sono proprio la sede del Comune e la caserma dei Carabinieri all’Appannaggio.

Per le scuole, dopo gli interventi condotti a termine su Mazzini e Aquilone e i lavori in corso sulla Borsellino, per la nuova Lorenzini e sulla Martiri della Libertà, sono state ultimate le fasi di progettazione per gli interventi su Federico II, Giraffa, Collodi e Garibaldi. Per la scuola di Santa Maria del Piano, in un immobile in locazione dalla Diocesi, la proprietà ha svolto gli interventi richiesti e l’indice di sicurezza per l’uso scolastico è stato raggiunto: prorogato l’affitto dei locali da parte del Comune.