Jesi, si cercano mecenati per nuovi restauri di opere d’arte

JESI – Ci sono il restauro della “Visitazione e Annunciazione” di Lorenzo Lotto, di due affreschi staccati del sec. XVII di autore ignoto a Palazzo della Signoria, di un olio su tela raffigurante il ritratto di Ubaldo Baldassini vescovo di Jesi, anche questo di autore ignoto (sec. XVIII) ospitato all’ex orfanotrofio femminile e di una tempera su parete di Lugi Lanci (1796) alle Sale Pergolesiane del teatro nel nuovo elenco di opere predisposto dai Musei Civici di Jesi per essere finanziate tramite Art Bonus, lo strumento a disposizione dei privati che vogliono contribuire al recupero di opere d’arte e che consente loro un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato.

Sicuramente la pala del pittore veneziano che raffigura la Visitazione con la lunetta superiore che ritrae l’Annunciazione – ospitata a Palazzo Pianetti – è l’opera più prestigiosa di questo nuovo elenco e per la quale la spesa necessaria è pari a 30mila euro. Di 20 e 16mila euro gli importi dei due affreschi di Palazzo della Signoria – “La Giustizia” e “Madonna in gloria con Bambino” – oggi ospitati nel ballatoio dopo essere stati staccati dalla parete dove erano stati realizzati durante i grandi lavori di restauro che l’edificio subì negli anni ’30 del secolo scorso quando furono aperte le balconate che si affacciano nel cortile interno (i colonnati erano stati chiusi in entrambi i piani per ampliare gli spazi a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’epoca). Di 5mila e 8mila euro le risorse necessarie per il restauro dell’olio su tela e della tempera su parete delle Sale Pergolesiane.

I nuovi progetti inseriti nell’Art Bonus saranno presentati alla cittadinanza venerdì 24 marzo, con un doppio appuntamento: il primo alle 17.30 alla galleria di Palazzo Pianetti con l’intervento della responsabile dei Musei Civici Romina Quarchioni (nell’occasione si renderà noto anche il progetto di allestimento di una postazione tecnologica sia nella Biblioteca Planettiana che alla Biblioteca Ragazzi a cura di Meri Petrini); il secondo alle 18.30, alle Sale Pergolesiane del teatro dove Laura Nocchi, dell’area marketing della Fondazione Pergolesi Spontini, illustrerà la campagna #iosostengoilpergolesi anch’essa ammessa al beneficio del credito d’imposta del 65%.

L’elenco completo dei beni che il Comune ha inserito nei progetti sostenibili con il beneficio dell’Art Bonus può essere reperito nel sito www.artbonus.gov.it inserendo il nome di Jesi nel filtro per la selezione.