Jesi: lo shopping sotto le stelle anticipa i saldi, appuntamento stasera

JESI – Un’anteprima saldi attesissima. Ma anche un’occasione unica e irripetibile per un giovedì di luglio di shopping sotto le stelle. I commercianti di Jesi Centro commerciale naturale danno appuntamento a stasera, giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 21 per una passeggiata in centro e per approfittare dell’anteprima della stagione dei saldi estivi che, da calendario nazionale, inizieranno il 5 luglio. Stessa data anche per le Marche. Si potrà approfittare dei capi della collezione primavera/estate 2025 con percentuali di sconto che vanno dal 20 al 60 per cento. I saldi dureranno fino al 1 settembre. Ma in città già con due giorni di anticipo si potrà fare shopping a caccia dell’occasione più ghiotta.

«Certamente aderirò anch’io – racconta Olha Lytvyn del negozio di accessori “Loramy” in corso Matteotti 69/B dove si è trasferita da poco rispetto al primo locale in via Cavour – farò sconti del 20% su tutti gli articoli, e su alcuni selezionati anche del 50% ». Sarà un’occasione per visitare il nuovo negozio e scoprire le novità moda per la stagione a prezzi interessantissimi.

C’è chi parte subito col ribasso al 50% per… liquidazione totale. E’ la boutique IdeaDonna di corso Matteotti 28, una realtà storica per il centro città. Ma tranquilli, non è l’anticipo di una chiusura definitiva, ma solo una necessità temporanea. «Non chiudiamo, ma siamo costrette a fare la liquidazione per liberare il magazzino a causa di infiltrazioni che, nelle ultime violente bombe d’acqua, hanno provocato ingenti danni – spiega la titolare Patrizia Spaccia – per poter eseguire i lavori di manutenzione e ripristino abbiamo bisogno di togliere la merce, quindi abbiamo pensato a una liquidazione con uno sconto già molto alto del 50% sui capi della collezione primavera/estate dei migliori marchi moda che da sempre sono l’identità della nostra boutique. Dunque aderiremo all’apertura straordinaria perché è giusto essere solidali con gli altri commercianti del centro e, al contempo, mettersi a disposizione dei cittadini che non vengono certo in centro nelle ore più calde. Ultimamente Jesi è un mortorio, tra il caldo, il periodo feriale e l’assenza di iniziative che attirino gente…dunque ben vengano questi momenti di shopping al fresco (o almeno speriamo) della sera».

«Hanno aderito 15 attività del centro storico, da via Cavour, Pergolesi fino all’Arco Clementino – spiega Tobia Bifani uno dei titolari di “Bifani Pelletterie” – le promozioni sono occasioni per acquistare merce di qualità a un prezzo più basso. La tendenza è quella di acquistare di meno, ma più consapevolmente puntando alla qualità. E anche la notte dello shopping sotto le stelle è molto attesa».