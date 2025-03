Jesi, Settimana del Cervello: screening gratuiti e incontri di prevenzione con l’Asp

JESI – In occasione della Settimana nazionale del Cervello 2025, in programma dal 10 al 16 marzo, l’ASP Ambito 9 di Jesi, in collaborazione con il “Festival le vie del benessere” e la “Scuola superiore delle politiche sociali e socio sanitarie”, organizza una serie di eventi locali per sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute del cervello, del benessere psicofisico e della gestione delle emozioni, con un focus speciale sul ruolo dei caregiver di persone con patologie neurodegenerative.

Un dato interessante sulla salute del cervello in Italia

In Italia, sono 1.127.000 i malati di demenze e nelle Marche 33.000. Con l’invecchiamento della popolazione, il numero di persone affette da queste patologie è destinato a crescere nei prossimi anni.

La Settimana del Cervello offre un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini su questi temi cruciali, promuovendo la prevenzione e l’importanza di stili di vita sani per ridurre il rischio di malattie neurodegenerative.

Durante questa settimana, esperti di neurologia, psichiatria, psicoterapia e fisioterapia guideranno la cittadinanza in una riflessione sui fattori che influenzano la salute mentale e sulle modalità per migliorare la qualità della vita, sia per chi affronta malattie neurodegenerative sia per chi si prende cura di loro. Tra le attività in programma, verranno proposte iniziative pensate per la cittadinanza anziana, come screening cognitivi gratuiti per monitorare la salute cerebrale, e attività motorie e culturali per favorire un invecchiamento sano e attivo.

Si comincerà lunedì 10 con un incontro dal titolo “”Stili di vita e invecchiamento del cervello” per un approfondimento su come le abitudini quotidiane influenzano il benessere cerebrale. L’appuntamento è alle 9.30 a Palazzo dei Convegni dove, moderati da Alessandro Stronati, interverranno lo psichiatra Luca Mallardo e la neurologa Maria Del Pesce. Sempre lunedì, dalle ore 15 alle ore 18.30, presso la sala riunioni dell’Asp, in Via Gramsci, sarà aperto uno sportello gratuito per uno screening cognitivo riservato agli over 65: un’opportunità, questa, per monitorare la salute mentale e la funzionalità cognitiva degli anziani. L’iniziativa si ripeterà giovedì 13, dalle ore 9 alle ore 11, presso la stessa sede.

Martedì l’iniziativa si sposta a Montecarotto dove, alle ore 16.00, presso il Centro Anziani la fisioterapista Alessia Micci sarà la protagonista dell’incontro “Mens sana in corpore sano” per per scoprire come l’attività fisica favorisca la salute cerebrale e il benessere psicofisico.

Mercoledì, appuntamento al centro diurno Cassio Morosetti di Via Finlandia, dove, a partire dalle 17.30, si terrà l’incontro “Gioia e dolore nella cura” dedicato alle difficoltà emotive dei caregiver e delle persone assistite, con testimonianze e intervento della psicanalista, psicologa e psicoterapeuta Carla Urbinati.

Venerdì 14, alle ore 16.30, a San Paolo di Jesi, presso il CIS, stimalnte incontro sul tema “Non è un paese per vecchi, o forse sì?” dedicato al ruolo degli anziani nella società di oggi.

Il programma di iniziative si concluderà infine domenica 16 a Filottrano con una Passeggiata intergenerazionale tra natura e cultura che include una visita al Museo “Memorial della Battaglia”. Un evento che rappresenta un’opportunità per stimolare la socializzazione e l’attività fisica, essenziale per la salute mentale.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso la Torre dell’Acquedotto (Piazza Cavour, 1) per la visita guidata al museo, mentre alle ore 9.15 partirà la passeggiata. In questo caso l’iscrizione è obbligatoria entro il 13 marzo contattando il numero 371 4638017. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.