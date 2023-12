Jesi: sequestrati oltre 13 kg di droga. Tre arresti

JESI – Smantellata una centrale dello spaccio a Jesi. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato tre persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze.

Lo strano via vai di persone da un’abitazione sita nel centro della città e le segnalazioni amministrative per possesso di stupefacenti per uso personale a carico di soggetti controllati nei paraggi di essa hanno dato il via alle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Nel corso dei conseguenti servizi di osservazione i militari, dopo aver raccolto ed analizzato una serie di informazioni, puntualmente condivise con l’Autorità Giudiziaria, nel tardo pomeriggio del 28 nov. hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione, in uso a un 49enne e a una 36enne, sono stati così rinvenuti complessivi 533 gr. di cocaina, 1,669 kg. di hashish, 66,82 gr. di marijuana oltre a sostanze da taglio e per il confezionamento delle singole dosi ed alla somma contante di 64.600,00 euro, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio. Ulteriori nuovi elementi, emersi proprio nel corso di tale attività, hanno convinto i militari ad estendere la perquisizione all’abitazione di un 30enne, abitazione, che fungeva da deposito, ove sono stati rinvenuti 10 kg. di hashish e 1,5 kg. di marijuana.

La sostanza sequestrata, qualora fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 200.000,00 euro.

I tre sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e trasferiti presso le Case Circondariali di Ancona e Pesaro.