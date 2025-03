Jesi: sequestrati 21,70 grammi di droga

JESI – Si sentiva forte odore di marijuana all’interno del box garage e questo ha tradito la presenza effettivamente dello stupefacente, occultato in due involucri di cellophane e dentro un barattolo di vetro. A finire nei guai un 34enne residente in periferia che è finito nell’ambito dei controlli del commissariato di polizia di Jesi.

I controlli sono stati eseguiti nel pomeriggio di ieri 21 e questa mattina 22 marzo da personale della polizia di Stato e dal reparto crimine Umbria Marche. Al setaccio in particolare via Mura Occidentali, via Setificio, gli Orti Pace, il quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle, Piazzale Partigiani.

In periferia, un cittadino ha segnalato ai poliziotti un forte odore di sostanza stupefacente provenire da un box-cantina. L’odore era talmente forte che si propagava lungo il vano scale di uno stabile. Dunque gli agenti sono intervenuti per controllare e effettivamente hanno percepito l’odore di marijuana. A quel punto hanno eseguito di iniziativa una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo di 34 anni della provincia di Ancona, che essendo in quel momento fuori casa è stato convocato e invitato a rientrare subito. Sopra un pensile sospeso in corrispondenza della porta d’ingresso del bagno, sono stati rinvenuti due involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, uno di hashish ed un vasetto in vetro con altra marijuana del peso complessivo di 19,50 grammi di cui è stato appurato l’uso esclusivamente personale. La droga è stata posta in sequestro amministrativo e il proprietario è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il personale delle Volanti del Commissariato ha anche segnalato per uso personale di stupefacente un cittadino extracomunitario del Gambia 19enne, regolare sul territorio nazionale. Ieri verso le 18,30 la pattuglia, transitando in Costa del Montirozzo, ha notato la presenza di un giovane extracomunitario, noto ai Poliziotti per averlo fermato il giorno prima con hashish e segnalato per uso personale stupefacente. Alla vista degli agenti, il giovane ha accelerato l’andatura come se volesse scappare ma è stato bloccato. Nella custodia del suo smartphone nascondeva un pezzo di hashish del peso complessivo di 2,20 grammi che è stata sequestrata. Il giovane è stato segnalato alla prefettura e proposto per il provvedimento del divieto di ritorno, essendo residente a Falconara.

Il report

Sono state identificate 87 persone di cui 27 extracomunitari, istituiti 6 posti di controllo, le persone positive ai controlli sono risultate 18 mentre 47 i veicoli controllati. Una perquisizione per la presenza di stupefacenti ha dato esito positivo mentre le ispezioni e i controlli volte a trovare droga. Sono state due entrambe con esito positivo. Sempre due le segnalazioni alla prefettura per uso personale.