Jesi, semafori non funzionanti in via della Figuretta: al via il ripristino

JESI – È partito il ripristino del semafori di via della Figuretta. A darne notizia è l’assessore Roberto Renzi, specificando che mancavano delle componenti e si attendeva l’invio da parte del fornitore per poter intervenire e risolvere la problematica.

A sollevare il caso è stato il consigliere del Pd, Andrea Binci. «La strada di Via della Figuretta è tortuosa e molto trafficata ed in queste condizioni è oggettivamente pericolosa, sia per il traffico delle auto, sia per chi dovesse camminare a piedi in questa zona. È già una decina di giorni che i semafori di Via della Figuretta non funzionano e non si capisce cosa stia aspettando il Comune! Quanto possiamo andare avanti con la segnalazione posticcia attuale? Ci auguriamo che il Comune intervenga al più presto, ristabilendo la situazione precedente, altrimenti il rischio di incidenti stradali anche gravi – come si sono registrati in passato in questa via – sono molto alti, specie per chi attraversa quel tratto di strada nelle ore notturne».

A fine 2021 è stata effettuata una ricognizione generale dei semafori finalizzata al loro ammodernamento. Ad occuparsene la municipalizzata Jesiservizi, che ha ricevuto l’incarico dal Comune. Dodici gli impianti da analizzare, vecchi e mal funzionanti, come ammesso qualche mese fa in aula consiliare dall’assessore Roberto Renzi.

In particolare, è stato dato mandato alla società coordinata da Salvatore Pisconti di predisporre, anche avvalendosi di professionalità esterne, il progetto esecutivo della riqualificazione degli impianti semaforici cittadini e della relativa area stradale pertinenziale in conformità alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche. Una volta noto l’importo dei lavori, l’amministrazione ne definirà le modalità economiche e gestionali di attuazione.

Cinque, invece, le intersezioni stradali più pericolose, secondo lo studio effettuato da un’azienda specializzata: Via La Malfa – via Aldo Moro, via Ancona – via Don Minzoni, via Radiciotti – via Raffaello Sanzio, via Contadini – via del Molino, via Paladini – via san Francesco. Vi sono poi zone in cui si sono registrati diversi incidenti, ma mediamente meno gravi: viale della Vittoria, viale Don Minzoni, viale Verdi, via XXIV Maggio, viale del Lavoro, via Roma, via XX Luglio, via Ancona, via Raffaello Sanzio, via Gallodoro, viale Cavallotti.