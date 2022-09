Jesi, segnalazioni in Procura per i furbetti del Decreto contro il caro bollette

JESI – Oltre 500 domande pervenute all’Asp Ambito 9 per l’accesso ai contributi una tantum per il sostegno al pagamento delle bollette o del canone di locazione previsti dal Decreto Aiuti. Ma fra queste, anche qualcuna “sospetta”, per la quale scatterà la segnalazione in Procura. A renderlo noto è l’Asp stessa, che ha ammesso 385 richieste, di cui 189 da cittadini di Jesi. Il contributo, pari a 600 euro, sarà erogato sulla base della graduatoria già pubblicata – per ora in via provvisoria – sul sito internet dell’Asp. La gran parte delle domande sono appunto state presentate da cittadini residenti a Jesi, le restanti dagli altri 7 Comuni che hanno delegato l’Asp a tale servizio.

Indica però l’Azienda Servizi alla Persona di via Crivelli: «Tra quelle escluse, meritano di essere segnalate le oltre 50 domande presentate erroneamente da cittadini che evidentemente si sono affidate ad un intermediario poco affidabile. In esse, infatti, veniva indicato un reddito Isee pari a 0, ma al tempo stesso con un familiare regolarmente assunto presso un’azienda della zona. Le dichiarazioni mendaci su cui non vi sono dubbi che non si è in presenza di un mero errore – e dunque da parte di soggetti che avrebbero voluto beneficiare del contributo pur sapendo di non averne titolo – saranno segnalate all’autorità giudiziaria per i provvedimenti conseguenti».

L’Asp Ambito 9 aveva disposto fin dall’inizio della presentazione delle domande un controllo a tappeto su tutte quelle pervenute, anziché a campione tra quelle ammesse. Procedura sotto un profilo amministrativo certamente più complessa ma che consente la massima trasparenza e che il contributo venga assegnato a chi ne ha effettivamente diritto e titolo.