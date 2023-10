Jesi, seduta vaccinale alla sede della Croce Rossa per il personale sanitario

La somministrazione dei vaccini sarà preceduta da un incontro formativo tenuto dal Dott. Andrea Poscia, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell’AST Ancona e referente locale per la campagna antinfluenzale

JESI – Il Presidente della C.R.I. di Jesi Dott. Francesco Bravi comunica che sabato 28 ottobre alle ore 16.00, nella sede dell’Associazione in via Gallodoro 84, si effettuerà una seduta vaccinale per la somministrazione del vaccino anti influenzale e anti Covid a tutto il personale sanitario del territorio (su prenotazione).

La somministrazione dei vaccini sarà preceduta da un incontro formativo tenuto dal Dott. Andrea Poscia, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell’AST Ancona e referente locale per la campagna antinfluenzale , sul tema dell’ importanza socio-sanitaria della vaccinazione, con un focus specifico sul ruolo della protezione antinfluenzale degli operatori sanitari anche per tutelare le persone più fragili e indifese con cui vengono quotidianamente in contatto.

L’evento , che si inquadra all’interno della missione statutaria di educazione e divulgazione della buone pratiche sanitarie della Croce Rossa, attesta anche la ripresa della collaborazione nel campo della prevenzione e dell’assistenza alla popolazione tra la C.R.I. e l’Azienda Sanitaria Territoriale, prassi già sperimentata con successo nel periodo della pandemia e di nuovo aperta a future, utili interazioni