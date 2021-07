Jesi, al nido Oasi 100mila euro per nuovi infissi e nuova illuminazione

JESI – Proseguono gli interventi di manutenzione nelle scuole e nei centri per l’infanzia da parte del Comune di Jesi. È di ieri, 13 luglio, un nuovo stanziamento, pari a 100mila euro, destinato al nido Oasi di via Gobetti. Lo ha deciso la Giunta approvando il progetto per un intervento di riqualificazione del nido finalizzato alla riduzione dei consumi energetici ed al miglioramento del comfort degli utenti. In particolare sono previsti la sostituzione degli infissi in metallo con nuovi in alluminio realizzati con tecnologie particolarmente prestanti sotto il profilo energetico e l’installazione di nuovi corpi illuminanti al led con caratteristiche consone alla destinazione d’uso dell’edificio.

I lavori sono interamente finanziati con un contributo statale destinato ai Comuni per investimenti in materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Gli uffici procederanno ora alla gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori che devono essere completati entro metà settembre. Dopodiché sarà condivisa con l’asilo le modalità di intervento per consentire di effettuare i lavori senza intralciare l’attività del centro stesso. A tal fine gli interventi saranno suddivisi in due parti, l’uno legato alla sostituzione degli infissi, l’altro all’installazione dei nuovi punti luce, per una durata massima di circa un mese e mezzo.

Il nido Oasi – destinati ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni – ha una dotazione complessiva di 57 posti ed è sede anche del servizio di centro estivo.