Jesi, scuole: Lorenzini in via Schweitzer, Federico II all’ex seminario di via Lotto

È la situazione che il panorama scolastico cittadino si appresta a vivere con la ripresa delle lezioni. In via di completamento il cantiere di via Schweitzer, quello di piazzale San Savino si accinge a spostarsi sui locali che ospitano la media Federico II e le classi hanno necessità di trasferirsi

JESI – Lorenzini nella nuova sede di via Schweitzer, Federico II in quella provvisoria dell’ex seminario di via Lotto che per 11 anni è stata casa della Lorenzini. È la situazione che il panorama scolastico cittadino si appresta a vivere con la ripresa delle lezioni. In via di completamento il cantiere di via Schweitzer, quello di piazzale San Savino si accinge a spostarsi sui locali che ospitano la media Federico II (era partito dall’ala della scuola dell’infanzia la Giraffa) e quindi le classi hanno necessità di spostarsi.

Spiega la Giunta: «È in corso di esecuzione la fase 1 che ricade sui fabbricati A e B ed è necessario – spiega la Giunta – dare avvio alla fase 2 sui corpi di fabbrica C e D, attuale sede della scuola secondaria di primo grado Federico II, che sarà collocata per l’anno scolastico 2025/2026 presso i locali dell’ex Seminario Vescovile di via Lorenzo Lotto attualmente condotti in locazione dall’Ente in quanto già individuati quale sede provvisoria della scuola Lorenzini». Previsto un piccolo intervento sulla sala conferenza dell’ex Seminario per fare in modo che possano trovarvi spazio due classi.

La media Lorenzini è in via Lotto dal 2014, quando abbandonò per motivi di sicurezza la scuola di viale Verdi, demolita quattro anni dopo. Dopo 11 anni, compresi nel mezzo la ricerca di fondi, contenziosi e stop amministrativi per l’assegnazione per l’appalto e questioni varie, la nuova realtà di via Schweitzer è in dirittura d’arrivo, con un progetto da 5,7 milioni di euro. Costa invece 4 milioni di euro l’adeguamento sismico, antincendio e impiantistico della Federico II.