Jesi, nelle scuole c’è “Un libro per l’ambiente”

JESI – In questi giorni la giuria formata dalle classi delle scuole primarie che hanno aderito al premio “Un libro per l’ambiente” dopo aver letto durante l’anno scolastico i libri in concorso sta effettuando le votazioni che designeranno i vincitori.

Gli scrittori dei libri in concorso invitati da Legambiente saranno poi presenti il mattino di mercoledì 7 giugno dalle ore 9.30 alla palestra Carbonari di Jesi dove incontreranno gli studenti/giura provenienti da tutta la regione e verranno proclamati i vincitori del premio.

«Da oltre venti anni – ha dichiarato Francesca Paolini presidente del Circolo Legambiente Azzaruolo – il premio nazionale “Un libro per l’ambiente” evidenzia i migliori prodotti culturali per ragazzi per la qualità editoriale dei testi e delle immagini sulle tematiche ambientali e scientifiche. E quest’anno sono immensamente felice che l’evento finale, ovvero l’incontro degli autori con gli studenti, che avranno la possibilità di intervistarli, avvenga a Jesi».

I testi in concorso:

sezione DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

1) S. Quarello, A. Alcini. Estintopedia. Edizioni Camelozampa

2) D. Ticli, D. Loizedda. Alberi che emozione! Edizioni Coccole books

3) F. Taddia, ill.ni M. Balducci. Nata in via delle cento stelle. Gatti, biciclette, parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack. Edizioni Mondadori.

sezione NARRATIVA

1) F. D’Adamo. La traversata. Edizioni Il Castoro

2) A. Satta. La fisarmonica verde. Edizioni Mondadori

3) D. Zovi, ill.ni di G. Tomai. I racconti del bosco. Avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali. Edizioni De Agostini