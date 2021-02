Jesi, scuole chiuse a causa delle nevicate previste

Il sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale dispone in via precauzionale per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, la chiusura dei plessi di ogni ordine e grado

JESI – Scuole di ogni ordine e grado chiuse per prevista neve. Alla luce del bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il sindaco Massimo Bacci ha deciso di chiudere tutti i plessi in via precauzionale, al fine di evitare spostamenti e, di conseguenza, rischi per la pubblica incolumità, anche in considerazione delle difficoltà dell’ospedale Carlo Urbani causate dal covid.

«Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche – si legge nel messaggio inviato sui social dal Comune – ha diramato un’allerta meteo con nevicate diffuse fino a bassa quota nella nostra zona. In ragione di ciò, il sindaco di Jesi ha firmato un’ordinanza con la quale dispone in via precauzionale per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado».

L’allerta meteo per il weekend

Si prevedono nevicate diffuse fino alle ore centrali di sabato, a carattere locale successivamente. Gli accumuli saranno dell’ordine dei 5-10 cm nel settore costiero, dei 15-20 cm nel settore collinare e dei 25-35 cm nel settore montano. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 200-300 m, inabbassamento fino a quote di pianura nel corso della notte su sabato. Gelate diffuse su gran parte del territorio regionale, specie nella giornata di sabato.