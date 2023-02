Jesi, scuola primaria Garibaldi: affidati i lavori per l’adeguamento antincendio

JESI – Adeguamento antincendio di entrambi i plessi della scuola primaria Garibaldi di via San Giuseppe, affidato l’appalto dei lavori. Un incarico da poco meno di 50mila euro e che rappresenta una ulteriore tappa di un programma di interventi sui sistemi antincendio che ha riguardato nel 2022 Biblioteca Comunale di Palazzo della Signoria, Istituto Enogastronomico, scuola e palestra Collodi, le materne Isola Felice-Gola della Rossa e Kipling, la Biblioteca dei Ragazzi, la primaria Conti, la media Borsellino nella sede di via Angeloni e manutenzioni a palasport e sede provvisoria della Lorenzini all’ex Seminario.

Alla Garibaldi sono peraltro destinate risorse Pnrr per 917mila euro: serviranno a demolizione e ricostruzione dell’annesso al plesso A che fino a qualche mese fa ospitava la Biblioteca dei ragazzi. La nuova costruzione sarà destinata al servizio mensa. Al posto dell’attuale edificio ad un piano di circa 150 metri quadrati con passaggio di collegamento con la scuola, ne dovrà sorgere uno nuovo su due piani da 230 metri quadrati ciascuno. Su due piani anche il nuovo passaggio.

Quanto ai plessi principali, il Piano delle opere pubbliche posticipa il loro adeguamento sismico, cui riserva una priorità più bassa. Si stimano necessari a riguardo 3,6 milioni. Le verifiche di vulnerabilità hanno indicato che l’attività scolastica vi può proseguire e i due edifici possono continuare ad essere utilizzati. «Per l’epoca di costruzione – spiegano i tecnici – i materiali usati sono sufficientemente resistenti con armature perfettamente integre e in stato generale di conservazione buono. Le strutture sono state realizzate negli anni ‘60 per resistere a carichi statici quando Jesi non era una zona dichiarata sismica. Per i carichi statici la struttura sostanzialmente risponde bene, mentre per i carichi dinamici i due plessi vanno adeguati alle normative vigenti e occorre procedere alla progettazione e esecuzione dell’intervento».