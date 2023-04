Jesi, la scuola Martiri della Libertà è tornata a casa

Il rientro in via Asiago dopo un cantiere durato 4 anni e mezzo più del preventivato, fra contenzioso e aggiunta di un ulteriore intervento di efficientamento energetico. Il grazie del Comprensivo e la lettera a alunni e alunne del sindaco Fiordelmondo

JESI – «Un sentito ringraziamento a tutte le persone che si sono adoperate in questi anni per far sì che gli alunni del plesso “Martiri della Libertà” potessero ritornare nella originaria sede di Via Asiago e dare nuovamente vita alla scuola di quartiere. Anche se la scuola non è nei muri, ma nella comunità educante che la anima, ci sentiamo di essere tornati a casa». Sono le parole della dirigenza dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani nel salutare il rientro nella sua sede storica della scuola primaria, dopo i lavori di un travagliato cantiere che si sarebbe dovuto concludere nel 2018, dopo un anno di lavori, e che invece ha visto solo stamattina 17 aprile il ritorno della Martiri a casa.

«Un ringraziamento speciale – scrive il Comprensivo – all’impegno e al lavoro pieno di entusiasmo di docenti, collaboratori scolastici, tecnici e operai del Comune, Rspp che, presto e bene, ci hanno permesso di rientrare in un edificio bello e sicuro e alle famiglie che hanno dimostrato disponibilità e collaborazione».

Ad accogliere stamani alunni, alunne, famiglie e personale, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che ai piccoli della scuola ha voluto indirizzare una “letterina” per il ritorno in via Asiago: «Ci siamo già conosciuti l’anno scorso quando venni a trovarti nell’altra scuola, ricordi? Sono felice di vederti rientrare in questa scuola stamattina e ti garantisco tutto il mio impegno affinché presto sia completata anche negli spazi esterni. Esprimo però anche un desiderio: vorrei che tu non perdessi mai l’entusiasmo che hai verso il gioco, lo studio e la vita, verso la scoperta delle piccole e grandi cose che trovi e troverai davanti a te. Vorrei che rimanessi sempre curiosa/o e desiderosa/o di imparare, avendo fiducia nelle insegnanti che ti aiuteranno a farlo nel migliore dei modi. Questa è la tua scuola e resterà per sempre uno dei luoghi più belli ed importanti della tua vita. Buon rientro e buona scuola!».

Il plesso di via Asiago è stato ristrutturato e in seguito efficientato dal punto di vista energetico. Il primo intervento ha dovuto scontare un contenzioso con la prima ditta aggiudicataria dei lavori che ha fatto slittare dal 2018 al 2021 la loro conclusione. Costo complessivo dell’operazione circa 2 milioni di euro. Resta da completare la sistemazione del giardino esterno.