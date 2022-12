Jesi, scuola Lorenzini: si sta in classe al freddo

Problemi al riscaldamento dell'ex seminario vescovile di via Lotto, sede temporanea dal 2014 in attesa della fine dei lavori per la nuova. In aula con le coperte

JESI – In classe al freddo gli studenti e le studentesse della scuola media Lorenzini, di casa dal 2014 all’ex seminario vescovile di via Lotto.

«Ci arrivano segnalazioni – evidenziano i Riformisti per Jesi – che la scuola “Lorenzini” al seminario vescovile di via Lorenzo Lotto è senza riscaldamento da circa una settimana. Gli studenti per seguire le lezioni sarebbero costretti a recarsi a scuola con le coperte. Chiediamo al Sindaco e all’assessore competente di prendere informazioni al riguardo e di intervenire immediatamente affinché si ripristini una situazione dignitosa per gli studenti».

Spiega l’assessora ai servizi scolastici Emanuela Marguccio: «Il problema interessa alcune aule e c’è sempre stato, – dice, interpellata a riguardo, l’assessora ai servizi educativi e scolastici Emanuela Marguccio – dipende dall’impianto di riscaldamento. La ditta che lo gestisce da quest’anno ha ordinato nuove pompe per risolvere la questione, al fine di sostituire quelle che hanno problemi e che servono alcune aule dove, anche in passato, si sono registrati i problemi evidenziati».

Il cantiere della nuova Lorenzini

Il Comune di Jesi paga un canone d’affitto dal 2014 alla Curia, proprietaria dell’edificio di via Lotto e a cui compete la gestione, per l’utilizzo scolastico dei locali dell’ex seminario. Una sede temporanea, dopo abbandono e demolizione di quella storica di viale Verdi, per un istituto che attende la fine dei lavori in via Schweitzer per la nuova e moderna Lorenzini, che dovrebbe esser disponibile dalla primavera 2024.