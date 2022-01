Jesi, scuola Borsellino: i lavori possono partire

JESI – Possono partire i lavori di restauro della scuola media Borsellino di Corso Matteotti. Superata l’impasse che si era venuta a creare a seguito del cambiamento, nel consorzio che si è aggiudicata l’appalto, di una delle ditte che ne faceva parte. Un mutamento che aveva richiesto la sospensione della efficacia della aggiudicazione dei lavori, così da procedere alla necessaria verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge anche in capo al nuovo soggetto.

Verifica effettuata e condotta a termine con buon esito. E così si può andare avanti. Il consorzio campano che si è aggiudicato i lavori aveva comunicato il cambio di una delle società che in sede di gara ne faceva parte, «per motivi di carattere gestionale, tecnico e organizzativo».

«Il cantiere della Borsellino- rassicurano dagli uffici comunali – sarà consegnato al consorzio aggiudicatario dell’intervento entro breve, nei prossimi giorni. Da quel momento per la conclusione dei lavori saranno 270 i giorni previsti».

In ballo un restauro da 2 milioni di euro, in vista del quale l’attività dell’istituto si è già trasferita nella sede temporanea dell’ex Cuppari e ex Fondazione Colocci di via Angeloni. Sull’edificio storico dell’ex brefotrofio a due passi dall’Arco Clementino si procederà al miglioramento sismico, alla revisione dell’impianto termico e per l’adeguamento antincendio.