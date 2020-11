Jesi, scontro in viale don Minzoni: si ribalta un motocarro, ferito il conducente

JESI – Un incidente tra un’auto e un motocarro (un Ape Piaggio) si è verificato nel pomeriggio di oggi 28 novembre alla rotatoria tra viale don Minzoni e via XXIV Maggio, come sempre trafficatissima soprattutto nelle ore di punta. A scontrarsi, verso le 18, un’utilitaria che viaggiava in direzione Roma e un Ape car che, secondo la prima ricostruzione della dinamica, sembra avesse già ingombrato la rotatoria con direzione centro.

Un impatto in seguito al quale il motocarro ha perso stabilità, ribaltandosi. Paura per il conducente dell’Ape, che è stato estratto dai Vigili del fuoco di Jesi, intervenuti in ausilio al 118. L’uomo, contuso in seguito all’urto e al ribaltamento, è stato affidato alle cure della Croce verde, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice verde di bassa gravità, per fortuna. Le sue condizioni non sono gravi.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale e della Polizia stradale per deviare il traffico e attenuare i disagi alla circolazione stradale, che ha subìto rallentamenti durante i soccorsi e i rilievi. La ricostruzione della dinamica del sinistro e delle responsabilità sono al vaglio della Polizia locale.