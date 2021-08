Jesi, scontro in via Puccini: due feriti in ospedale

JESI – Scontro tra due auto in prossimità dell’intersezione semaforica delle vie Puccini-Verdi e Gramsci. E’ successo poco fa, intorno alle 14,30 e a scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Jesi, sono state una Fiat Panda e una Volkswagen Polo.

Un impatto fronto-laterale, in seguito al quale il conducente della Fiat Panda (un uomo di 57 anni) e la madre, che trasportava a bordo, sono rimasti feriti. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono prontamente intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde di Jesi.

I sanitari hanno soccorso i due familiari e li hanno accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con codici di bassa gravità (verde per l’uomo e azzurro per la madre). Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi per fortuna. I rilievi sono ancora in corso da parte della Polizia locale che dovrà anche stabilire le cause del sinistro e accertare la responsabilità. Illeso l’altro automobilista. Lievi disagi alla circolazione.