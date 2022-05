Jesi, scontro tra una moto e un’auto, centauro 19enne al Pronto soccorso

JESI – Scontro tra una moto e un’auto, oggi 28 maggio verso le 13,10 lungo viale Martin Luther King nei pressi del civico 65. Ancora da definire la dinamica dello scontro tra una Mini Cooper condotta da una donna di 47 anni di Senigallia (S.T.) e la moto 125cc in sella alla quale si trovava un 19enne jesino. Il centauro, in seguito all’urto con l’auto che lo precedeva, ha perso l’equilibrio cadendo a ridosso del cordolo spartitraffico centrale alla carreggiata. Per fortuna indossava il casco, circostanza che gli ha permesso di non battere la testa. E’ rimasto sempre cosciente, anche se dolorante. Sul posto, l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce verde di Jesi e due pattuglie della Polizia locale sia per eseguire i rilievi di legge che per regolare l’intenso flusso di traffico. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso del Carlo Urbani con un codice giallo di media gravità. Lievi disagi alla circolazione durante le fasi di rilevamento del sinistro.

I soccorsi sanitari in viale Martin Luther King