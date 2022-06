Jesi, scontro all’incrocio tra via Sanzio e Papa Giovanni: macchina capottata e un ferito

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e personale sanitario. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente

JESI – Scontro tra due auto, una finisce sottosopra. Ferita una persona. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 13, di oggi, mercoledì 22 giugno, a Jesi all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Raffaello Sanzio. Per cause ancora in accertamento a scontrarsi sono state due vetture, una Fiat Punto, guidata da un ragazzo e una Fiat Panda dove al volente c’era una donna. Nello scontro la Fiat 500 finisce capottata. Illesa la donna.

L’incidente a Jesi tra via Sanzio e viale Papa Giovanni XXIII

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco, un’automedica e l’ambulanza. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica del fatto.