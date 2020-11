Jesi: scontro frontale tra due auto, viale Verdi in tilt

JESI – Un violento scontro frontale tra due auto si è verificato, oggi, lunedì 16 novembre, intorno alle 13.45 in viale Verdi a Jesi, all’altezza del “Caffè Verdi”, zona semicentrale della città. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto. Stanno intervenendo anche i sanitari del 118 e della Croce verde per prestare soccorso ai due automobilisti feriti, uno dei quali in maniera più seria e per il quale è stato attivato il trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

La centrale operativa del 118 ha anche richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti dal comando provinciale di Ancona con una squadra, sia per coadiuvare i sanitari che per mettere in sicurezza i mezzi interessati. I soccorsi sono ancora in corso. Molti disagi al traffico, deviato nelle stradine limitrofe.

Per i rilievi di legge e la ricostruzione esatta della dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia locale.



(Notizia in aggiornamento)