Jesi, scontro fra tre veicoli: un ferito in codice rosso al pronto soccorso

JESI – Uno scontro che ha visti coinvolti tre veicoli si è verificato questa mattina 8 aprile verso le 11.30 in via Piandelmedico, alle porte della città, nei pressi del distributore di carburante. A scontrarsi, per cause in corso d’accertamento da parte della Polstrada, sono stati un furgone Peugeot e un Pickup Mitsubishi. Una terza vettura, una Mercedes in uscita dall’area del distributore, è stata interessata marginalmente dal sinistro.

A seguito del violento impatto, il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo c’è voluto l’intervento dei Vigili del fuoco di Jesi, che hanno dovuto spostare di peso l’altra vettura e segare lo sportello per raggiungere il conducente, contuso ma cosciente, estrarlo dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi, che ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice rosso cautelativo per la dinamica maggiore dello scontro. Illesi gli altri due conducenti dei mezzi incidentati. Disagi alla viabilità durante i rilievi di legge che sono stati eseguiti dalla pattuglia della Polstrada di Fabriano.