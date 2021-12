Jesi: scontro tra due auto, una si rovescia. Due feriti

JESI – Un incidente terribile, ma dalle conseguenze per fortuna non gravi per le persone coinvolte, si è registrato oggi pomeriggio – 10 dicembre – verso le 16:45 in via Piave-viale Cavallotti. Nello scontro laterale tra due auto – una Seat Arona e una Opel Corsa – a causa dell’impatto, una delle due auto, il suv Seat, si è rovesciato lungo la carreggiata, finendo con le ruote all’aria.

Grande spavento per gli automobilisti coinvolti. Immediatamente qualche auto di passaggio ha lanciato la richiesta di intervento al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Jesi, con due ambulanze della Croce verde e l’automedica del 118. Due occupanti, una coppia che viaggiava a bordo del suv, sono rimasti feriti. I sanitari dell’automedica li hanno estratti dall’abitacolo sottosopra del loro suv. Poi sono stati soccorsi dai sanitari della Croce verde di Jesi e della Croce gialla di Chiaravalle: l’uomo, trasferito al Carlo Urbani con un codice di bassa gravità per le contusioni riportate, mentre la donna che ha riportato un trauma cranico, è stata accompagnata a Torrette per esami più approfonditi.

L’auto ribaltata in via Piave

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi ha provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area dell’intervento, in quanto una delle due auto era alimentata a metano. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Jesi con due pattuglie, impegnate sia a eseguire i rilievi di legge che a interdire il traffico durante le operazioni di soccorso: la circolazione, solitamente molto intensa in viale della Vittoria, è stata interrotta in corrispondenza dell’intersezione con via Sanzio, dove le auto provenienti da via Sanzio stessa potevano solo svoltare a sinistra in direzione Ancona. Disagi al traffico e rallentamenti. Sul posto anche gli operai della reperibilità comunale per ripulire l’asfalto di chiazze d’olio del motore prodotte nello schianto. Rilievi a cura dei carabinieri. Mentre poco prima, in via XXIV Maggio, si era registrato un altro incidente: uno scontro tra due veicoli con danni per fortuna solo ai mezzi. Sul posto la Polizia locale.