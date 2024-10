Jesi, schiaffi e calci per lasciare l’appartamento: denunciato 51enne

Il Commissariato di Jesi deferiva in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un uomo anconetano di 51 anni per il reato di minacce e lesioni personali dolose

JESI – Nella giornata di ieri, 27 ottobre, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato deferiva in stato di libertà all’AG competente un uomo anconetano di 51 anni per il reato di minacce e lesioni personali dolose.

Intorno alla metà di settembre la vittima, (camerunense 29enne), in sede di querela riferiva che il 7 settembre c.a., terminato il proprio turno di lavoro in un cantiere a Jesi, all’uscita veniva affrontata dal fratello della sua convivente il quale gli intimava di lasciare repentinamente l’abitazione che condivideva con la stessa e nella quale aveva la sua residenza anagrafica. Per agevolarlo, l’uomo gli aveva portato la valigia con tutti gli effetti personali. La vittima, risentita per tale atteggiamento, ribatteva che tale decisione poteva essere presa unicamente dalla sua convivente titolare del contratto di affitto. Pertanto, per evitare inutili discussioni chiedeva ad un collega di lavoro di accompagnarlo a casa con la sua auto. Salito a bordo del mezzo veniva, all’improvviso, scaraventato fuori dall’abitacolo dall’uomo che iniziava a percuoterlo con schiaffi e calci, strappandogli i vestiti di dosso. Persone presenti sul posto intervenivano in aiuto. L’uomo ricorreva alle cure del pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni.

Gli accertamenti investigativi basati sulle informazioni assunte da persone informate sui fatti, consentivano di acquisire elementi di responsabilità penale a carico dell’aggressore il quale veniva deferito in stato di libertà all’AG competente per minacce e lesioni personali dolose. L’indagato veniva, inoltre, proposto per la misura di prevenzione dell’avviso orale al vaglio del Questore di Ancona.