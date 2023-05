Jesi, per uno scherzo è preso a schiaffi e in risposta tira un pugno: lite tra due ragazzini all’uscita da scuola, arrivano i carabinieri

JESI – Un’uscita da scuola da brividi quella di ieri, che per un banalissimo scherzo ha rischiato di degenerare tanto che sono dovuti intervenire i Carabinieri. Erano le 13, quando all’uscita della scuola media inferiore Lorenzini, ora ospitata presso l’ex seminario di via Lotto, due ragazzini di 14 anni, un maschio e una femmina, se le sono date di santa ragione. Motivo della lite sembra, un pessimo scherzo.

Sulle scale d’uscita, secondo quanto riferito dai presenti ai carabinieri, il ragazzino avrebbe alzato lo zaino della compagna di classe. Gesto che la vittima non ha gradito, tanto da rispondere con una raffica di schiaffoni. Il ragazzino, colto di sorpresa dalla reazione spropositata, sulle prime ha incassato le sberle senza reagire e anzi, tentando di allontanare la compagna inviperita. Ma quando i tentativi risultavano vani, ha reagito sferrandole un pugno al viso, che le ha rotto un labbro.

A quel punto, sentendo le urla degli altri ragazzini, sono intervenuti insegnanti e personale Ata per dividere i litiganti e riportare la situazione alla calma. Qualcuno ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza anche i carabinieri. Sentiti i litiganti, la ragazzina è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per essere medicata. Le sue condizioni non sono gravi per fortuna, ma l’episodio ha sollevato molta preoccupazione tra i presenti. Sono stati avvisati i genitori dei due ragazzini che, se lo riterranno, potranno procedere a querela di parte.