Jesi, scatta il divieto di transito per gli allenamenti di ruzzola

JESI – Divieto di transito in via Gangalia alta, via Gangalia bassa e via Crete di Gangalia per gli allenamenti di ruzzola. Due giorni a settimana, fino a fine anno. L’interdizione scatta martedì 23 giugno, dalle ore 14 alle 18, e si ripeterà tutti i martedì e i giovedì dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Gli allenamenti su strada del lancio della ruzzola, che interesseranno appunto la campagna jesina, sono valevoli per la qualificazione al campionato Italiano. Sarà la società organizzatrice ad occuparsi del posizionamento della segnaletica e del controllo degli accessi.

Il lancio della ruzzola o ruzzolone, si legge su wikipedia, è un gioco itinerante con rotelle di legno. È uno sport popolare e un gioco tradizionale italiano di antichissime origini, praticato in varie parti della penisola italica, diffusissimo e radicato tra le classi popolari fino alla fine dell’Ottocento. Gioco di strada, si praticava e si pratica all’aperto, in vie poco trafficate, in più persone (spesso a squadre) che si spostano lungo la strada con il procedere del gioco.

Gli organizzatori dovranno pertanto «garantire la presenza di movieri in tutte le chiusure dei tratti interessati dalla manifestazione e assicurare, lungo tutto il tratto interessato dalla manifestazione, idonea sorveglianza atta a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori nel rispetto della normativa vigente». Inoltre, sono tenuti a far rispettare a tutti i partecipanti, tutte le prescrizioni ed indicazioni dei vari DPCM e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19».