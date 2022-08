Jesi, scale mobili di palazzo Battaglia in scadenza: serve un nuovo impianto di risalita

A novembre 2022 termina la vita tecnica delle due scale mobili. L’amministrazione sta valutando le alternative per continuare ad agevolare l’accesso pedonale in centro

JESI – Scale mobili a fine vita. A novembre 2022, vale a dire fra tre mesi, termina la vita tecnica dell’impianto di risalita di palazzo Battaglia. «I suddetti impianti – spiegano i tecnici municipali – dovranno, pertanto, essere dismessi e previo accordo con la proprietà del palazzo, installato un nuovo impianto di risalita. È consentito il prolungamento del ciclo vita delle scale mobili mediante l’adeguamento di tutte le apparecchiature meccaniche, tutti gli equipaggiamenti elettrici e di tutti gli organi in movimento».

«In attesa degli accordi con la proprietà dell’immobile – evidenzia la giunta – si rende necessario valutare tra le soluzioni tecniche possibili anche quella di fattibilità di un eventuale prolungamento del ciclo vita delle scale mobili mediante l’adeguamento di tutte le apparecchiature meccaniche, tutti gli equipaggiamenti elettrici e di tutti gli organi in movimento». Servirà comunque un professionista esterno. «La valutazione di una fattibilità tecnica di un eventale prolungamento del ciclo vita delle scale mobili mediante l’adeguamento di tutte le apparecchiature meccaniche, tutti gli equipaggiamenti elettrici e di tutti gli organi in movimento non può essere svolta da tecnici interni all’amministrazione comunale considerata la specificità tecnica dell’impianto e l’elevato contenuto tecnologico e specialistico dell’intervento».

Al via una consultazione preliminare di mercato per acquisire informazioni utili a definire l’intervento necessario, la fattibilità ed i relativi costi, oltre che individuare ditte in grado di progettare ed eseguire i lavori necessari alla nuova vita tecnica delle 2 scale mobili ad uso pubblico. Esclusa, per il momento, l’ipotesi dell’ascensore, presa in considerazione dalla precedente giunta.