Jesi: scaglia un tombino contro la biglietteria, caos e paura alla Stazione ferroviaria 

JESI – Attimi di autentico terrore ieri pomeriggio, sabato 5 settembre, verso le 16 alla Stazione ferroviaria. In una sala

d’attesa gremita di viaggiatori, improvvisamente ha fatto irruzione un uomo di colore, con un tombino di ghisa in mano. Sguardo fisso, nessuna esitazione. Nello choc generale, lo straniero ha scagliato con forza quel tombino contro la biglietteria, mandandola in frantumi. Si è temuto che potesse fare del male a qualcuno. E solo per fortuna non è successo: ieri la biglietteria non era attiva, non c’erano dipendenti allo sportello e di là del vetro, altrimenti sarebbe stata una tragedia. Senza esitazione, né proferendo parola, con un gesto repentino l’uomo ha distrutto l’ufficio biglietti, per poi allontanarsi. Immediatamente i presenti hanno chiamato il 112, chiedendo l’intervento dei Carabinieri. Sul posto, i militari del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Jesi, ma al loro arrivo lo straniero si era già dileguato. Un raid vandalico in piena regola, iniziato già in viale Trieste, dove l’uomo usando lo stesso tombino, aveva sfondato il parabrezza di una Toyota bianca in sosta.

Le ricerche sono in corso, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione e del quartiere.