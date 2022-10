Jesi, “Scacco al Re!” con il nuovo libro di Luigi Ramini

JESI – Nel mese di ottobre è uscito “Scacco al Re!”, il nuovo libro di scacchi per ragazzini scritto dallo jesino Luigi Ramini e pubblicato dalla Casa Editrice Raffaello, una delle realtà editoriali più conosciute e apprezzate nel panorama nazionale.

“Scacco al Re!” è un vero e proprio corso di Scacchi ideato sotto forma di romanzo per un pubblico più giovane. Saranno proprio tre ragazzini, Alice Mattia e Ross, ispirati dal loro amico-istruttore Jacopo, che guideranno il lettore alla scoperta del millenario gioco degli Scacchi. Di pagina in pagina si imparano le regole del gioco, nonché i segreti e le strategie del “mondo” degli Scacchi, per arrivare a essere in grado di giocare.

La seconda parte del testo è dedicata alle incredibili storie di vita dei grandi campioni del passato, con aneddoti e vicende a volte davvero incredibili. La terza parte, infine, è ricca di esercizi da risolvere con vari livelli di difficoltà, per mettersi alla prova e verificare quanto appreso. La presenza nel testo delle tante illustrazioni di Luca Poli, illustratore di Bologna, contribuiscono ad attrarre ancor più il lettore verso i personaggi e le situazioni.

Una delle novità assolute è la parte multimediale dedicata a brevi videolezioni tenute dallo stesso istruttore Federale Luigi Ramini, alle quali si può accedere inquadrando un qr-code, istruttive e utili per comprendere meglio i principali argomenti trattati.

«L’idea mi è sembrata davvero azzeccata – ci confessa l’autore – in quanto durante le videolezioni ho avvertito l’impressione di sentirmi più vicino al lettore, e quindi di tornare quasi alla classica lezione frontale e diretta alla quale sono abituato. Sono sicuro che le videolezioni saranno un ottimo ampliamento del libro».

Per scelta dell’autore e della stessa Casa Editrice, la prima presentazione del libro sarà organizzata a Jesi, presumibilmente nel mese di dicembre.