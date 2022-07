Jesi, si incorona allo Sbarello il “Campione degli scacchi”

JESI – Si incorona oggi 23 luglio allo “Sbarello” dei Giardini il “Campione jesino degli scacchi”. Giunge infatti all’ultimo atto l’iniziativa che, ideata dall’istruttore jesino della specialità Luigi Ramini, ha visto tra giugno e luglio lo svolgimento di 3 tornei contraddistinti, con classifiche e premiazioni separate, per poi sommare i punti ottenuti nelle tre gare e determinare il “campione Jesino assoluto” e i vari campioni Jesini di categoria, cioè coloro che nelle tre gare hanno ottenuto in proporzione i migliori risultati.

Luigi Ramini, istruttore di scacchi

I locali sono gli stessi in cui l’istruttore ha tenuto corsi durante l’anno e che sono diventati a tutti gli effetti anche piccoli “circoli scacchi” dotandosi di scacchiere e materiale di gioco: il Gazebo esterno dell’Oscar Wilde, il Circolo Endas Carlo Cattaneo in Via Marconi e infine la finalissima allo Sbarello.

Chalet lo Sbarello dei giardini pubblici

Le sorprese non sono di certo mancate nei primi due tornei: stanno guidando la classifica generale Riccardo Bottegal, vincitore di entrambi i Tornei, inseguito a pochi punti di distanza da Mattia Sgardi, entrambi allievi di Luigi, al loro primo torneo, che hanno superato giocatori sulla carta più esperti.

Nota di merito anche per i giovanissimi Cristian Coppari under 10 e Alessio Gianangeli under 12, arrivati in posizioni di classifica molto alte e superando molti partecipanti adulti, che sono rimasti stupiti dalla precisione di gioco dei ragazzini

Un’esperienza positiva e che si ripeterà, con la speranza che il futuro “Campionato Jesino di Scacchi 2023” si possa disputare in più tappe.