Jesi: conto alla rovescia per lo “Sbaracco”, ultime chances di sconti

JESI – Conto alla rovescia per lo “Sbaracco il Saldo dei Saldi”, occasione d’oro per catturare le occasioni, con prezzi al ribasso e le ultime chances di trovare quel capo, quell’accessorio particolare ricercato e magari con una percentuale di sconto alta.

L’iniziativa, organizzata da JesiCentro commerciale naturale, si terrà sabato 30 agosto in centro. Aderiscono i commercianti di Corso Matteotti e gli artigiani del centro, che allestiranno bancarelle e stand, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 a mezzanotte. Gli avventori potranno scegliere tra più di venti banchi di espositori.

Un’iniziativa che ogni anno riscuote molto apprezzamento e che aiuta a rivitalizzare il centro cittadino, imprimendo un’accelerata al periodo dei saldi, tanto che la scorsa edizione ha visto un’affluenza di 15mila persone. Commercianti e artigiani esporranno la merce già scontata, con ulteriori ribassi, trasformando il centro in un grande negozio sotto le stelle.

«L’evento finale dei saldi estivi che si concluderanno domenica – spiega Tobia Bifani, uno dei titolari di Bifani pelletteria – per la prima volta inizierà già dal mattino, dalle 10 alle 13, e poi nel pomeriggio, dalle 16 a mezzanotte. Saranno allestiti dei banchi e stand di fronte ai negozi, oltre 20, dove verrà esposta la merce già in saldo con ulteriori vantaggiosissimi ribassi. Abbiamo deciso di prolungare Lo Sbaracco tutto il giorno per venire incontro alle esigenze di tutti».

La scorsa edizione, 15mila persone hanno approfittato delle offerte dello Sbaracco, affollando il centro cittadino e dando così un impulso positivo al commercio. L’auspicio dei commercianti è di bissare questo successo, allungando la scia positiva dell’estate dove «sono passati molti turisti stranieri, specie tedeschi e olandesi – dice ancora Bifani – è stata un’estate positiva sul fronte del commercio, la gente veniva e acquistava, trovando nelle proposte dei negozi di Jesi grande qualità e novità. Ho notato anche che tanti stranieri stanno rivalutando l’esperienza dei camping e l’entroterra, magari cambieranno le abitudini dei vacanzieri e sarà una bella opportunità da cogliere per chi lavora in centro: dobbiamo farci trovare pronti».