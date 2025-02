Jesi, saranno sostituiti i pali della luce del viale della Vittoria

JESI – Prenderanno il via lunedì prossimo (24 febbraio) i lavori di sostituzione di tutti e 60 i pali della pubblica illuminazione ubicati lungo viale della Vittoria. L’intervento, a cura di JesiServizi, si è reso necessario dopo che le prove di corrosione effettuate avevano evidenziato criticità rispetto alle quali, in alcuni casi, erano stati posti anche dei blocchi di cemento di supporto.



I lavori partiranno dall’inizio di viale della Vittoria – e dunque all’altezza del semaforo posto all’incrocio con viale del Lavoro – ed interesseranno il lato destro a salire. Il cantiere sarà mobile, organizzato in maniera tale da creare il minor disagio alla viabilità. Di volta in volta si toglierà il palo presente e ne verrà posizionato uno nuovo in alluminio, mantenendo lo stesso corpo illuminante. Si andrà avanti in entrambi i lati fino a raggiungere l’incrocio finale con viale Cavallotti.

Il cronoprogramma prevede la sostituzione di 4 pali al giorno, laddove non ci si trovasse nelle condizioni di interventi aggiuntivi legati alla presenza di radici di alberi o sottoservizi.

I lavori, per un investimento di 130mila euro, saranno come detto a cura di JesiServizi che ha in gestione la pubblica illuminazione cittadina e che si avvarrà di una ditta specializzata. «Anche grazie alle importanti potature degli alberi di viale della Vittoria, questo nuovo intervento contribuirà a garantire una migliore illuminazione notturna», spiega l’amministrazione comunale jesina.