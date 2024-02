Jesi: sanzionati 5 bar, multe per oltre 3mila euro. C’era chi vendeva vini rumeni con etichetta in lingua italiana

Nel locale accertata l’esposizione per la vendita di vini di provenienza rumena con etichettatura in lingua italiana. In altri casi sanzionati dehors privi di autorizzazione

JESI – Cinque i bar controllati e sanzionati dalle forze dell’ordine nel corso dei controli straordinari effettuati da Polizia e Polizia Locale nella giornata del 13 febbraio.

In un bar è stata accertata l’omessa esposizione dell’orario di apertura verso l’interno dell’esercizio, l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie e l’esposizione per la vendita di vini di provenienza rumena con etichettatura in lingua italiana.

In un secondo esercizio sono stati effettuati rilievi fotografici per verificare l’occupazione del suolo pubblico.

In una pizzeria-bar-pasticceria è stata accertata l’omessa esposizione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e sono stati effettuati rilievi fotografici dei tavoli, delle sedie e fioriere presenti all’esterno avendo la titolare omesso di richiedere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per i dehors.

In un bar caffè accertata la presenza di dehors esterno, insegna e struttura in legno senza autorizzazione.

Infine in un quinto bar sono stati accertati la presenza di dehors senza autorizzazione, la mancata esposizione della scia, degli articoli del tulps relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, e degli orari dell’esercizio all’interno del locale nonché la difformità tra gli orari di apertura comunicati al Suap e quelli effettivi.

Nel complesso gli illeciti amministrativi verificati sono stati nove, per un importo di 3mila e 600 euro.