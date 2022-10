Jesi, sanità e ospedale Carlo Urbani. «Carenza di posti letto superata dal 3 ottobre»

JESI – Sanità e problematiche dell’ospedale Carlo Urbani all’attenzione dell’amministrazione comunale e al centro di un incontro nei giorni scorsi fra il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e i vertici Asur. A riferirne, lo stesso primo cittadino.

«Ho avuto un recente colloquio – spiega Fiordelmondo – con la direttrice generale dell’Asur, Nadia Storti. Al Carlo Urbani la criticità legata alla carenza di posti letto in reparti come reumatologia, cardiologia, ortopedia, si appresta a rientrare in tempi brevi, più precisamente a partire dal 3 ottobre. É ciò che mi ha riferito la direttrice Storti. Ovviamente, un recupero di posti letto con riferimento non all’era pre Covid, dato che in ospedale i distanziamenti vanno mantenuti, ma rispetto al piano ferie».

Inoltre «restano sul tavolo le altre questioni da affrontare: su tutte i problemi del pronto soccorso ma anche il destino dell’area dell’ex ospedale in viale della Vittoria. Uno spazio fondamentale per la città. Ma va tenuto conto che al momento siamo di fatto in un “trimestre bianco”, data la riforma regionale della sanità che dal nuovo anno ci porterà ad avere altri interlocutori».