Jesi, San Silvestro col dj dalla terrazza del Pergolesi

JESI – Tornano musica e festa di San Silvestro in piazza per attendere il nuovo anno, dopo l’assenza di eventi pubblici promossi dal Comune nel dicembre 2022. Il dj Daniele Baldelli terrà il suo dj set dalla terrazza del Teatro Pergolesi in piazza della Repubblica per accogliere il 2024.

È uno degli spunti del programma per le feste delineato a Jesi, nel quadro della rassegna “Jesi Natale 2023. Il Natale delle Natività” approvata dalla Giunta.

In Piazza Federico II ci sarà invece, dal 21 al 24 dicembre, la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka, con una struttura al chiuso di almeno 100 metri quadrati, laboratori e spettacoli. Quanto agli addobbi e alle luci, già allestite in centro, si prevede che «oltre le consuete vie, da Corso Matteotti a Piazza Federico, Viale della Vittoria, verrà illuminato per la prima volta il centro medievale, da Porta Valle a via Costa Lombarda». Ci sarà il prestito, dalla Città di Torino, dell’opera “Planetario” di Carmelo Giammello, installazione luminosa che fa parte della collezione Luci d’artista. Sarà sulla facciata del Pergolesi e utilizzerà solo parte dei circa 120 pannelli per raffigurare le costellazioni.

Il Comune, che già aveva stanziato 30mila euro alla Fondazione Pergolesi Spontini per allestimento luminoso e San Silvestro in piazza, mette in campo altri 28mila euro circa, cui si aggiungono sponsor privati. Altri 8mila 500 euro ad una ditta di Monsano per le attività di comunicazione.

In tutti i fine settimana del mese di dicembre in piazza della Repubblica ci saranno i mercatini di Confartigianato. La tradizione orafa cittadina sarà celebrata con “TesorJesi”, dedicata dall’1 al 3 dicembre al tema con convegno, mostra a Palazzo Pianetti, laboratori del Liceo Artistico, performance delle scuole di danza.

Prevista poi la promozione del nuovo “Biscotto di Santa Lucia” in omaggio al legame con la città rappresentato dalla Pala di Lorenzo Lotto in Pinacoteca, col «il lancio, attraverso la collaborazione di pasticcerie locali, di un prodotto dolciario che diventi nel tempo un elemento gastronomico distintivo. Si è scelto di legare l’iniziativa alla figura di Santa Lucia, sia per l’appartenenza del tema al patrimonio storico artistico della città, sia per la presenza a Jesi di un’importante Confraternita legata al suo nome». La commercializzazione del ‘Biscotto di Santa Lucia’ sarà destinata in parte a scopi benefici, in collaborazione con l’Asp.

Restano gli appuntamenti dedicati ai “compleanni” di Federico II (26 dicembre) e Giovan Battista Pergolesi (4 gennaio). L’albero di Natale sarà in Piazza Colocci.