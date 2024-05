Jesi, a San Nicolò il duo Cervo-Luisi in concerto per la rassegna “Linfa” della Scuola Musicale Pergolesi

JESI – Dopo la brillante esibizione del Trio viola, clarinetto e pianoforte che ha visto in scena i musicisti Raffaele Mallozzi, Michele Scipioni e Matteo Angeloni, la rassegna musicale “Linfa” – promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi in collaborazione con Organizzazione EUR (Ente Lirico-Pesaro), Comune di Jesi e il Ministero della Cultura-Direzione generale spettacolo (MIBACT), con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune – prosegue con un altro concerto domenica 26 maggio alle ore 21 sempre nella splendida cornice della chiesa di San Nicolò, in corso Matteotti. Domenica 26 maggio la formazione in concerto sarà il Duo Cervo-Luisi, alias Alessandro Cervo al violino e Gianluca Luisi al pianoforte che proporrà un concerto con musiche di Franck e Beethoven. Conosciamoli meglio.

Alessandro Cervo si è diplomato in violino con il massimo dei voti perfezionandosi in particolar modo con G. Franzetti e L. Spierer. È il primo violino di spalla dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana (ICO fondazione Orchestra regionale delle Marche) con attività continuativa da ottobre 2008 ed è stato primo violino di spalla per varie orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica di Roma, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino (e la Filarmonica), l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano la “Haydn” di Bolzano e Trento, l’Orchestra del Teatro lirico di Cagliari, l’Orchestra regionale Toscana e inoltre con l’Orchestra Internazionale d’Italia e la Nuova Scarlatti di Napoli con le quali ha spesso suonato come solista. Collabora con i Filarmonici di Roma con il Maestro Uto Ughi (Orchestra da camera di S. Cecilia) con la quale si esibito anche come solista in sale prestigiose come la sala Tchaikowsky di Mosca. Il Maestro Uto Ughi lo ha invitato a formare l’orchestra da Camera “Uto Ughi &Friends” della quale è il primo violino. Ha inciso per le case discografiche Amadeus, Brilliant, Sheva, Egea, Ricordi, Dinamic e Universal.

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale (Potsdamer Nachrichten , Fanfare , New York Concert reviews at Carnegie Hall, Musica, American Record Guide) uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. Si è esibito in sale prestigiose come La Maison Symphonique di Montreal, Canada, la Toyota Concert Hall e Nagoya Concert Hall, Giappone, lo Shenzhen Grand Theater e la New Shanghai Symphony Hall, Cina, il Nuovo Auditorium di Milano e Teatro San Carlo (Italia), la Mozart Saal (Stuttgart Bachakademie), la Max Reger Halle e Walter Gieseking Hall, Germania, la Szymanowski Concert Hall, Katowice (Polonia), nel Bauman Auditorium di Portland, Rosa Center Lower College, USA. Ha effettuato 28 registrazioni discografiche per varie etichette, tra cui Centaur Records, Naxos, Dabringhaus und Grimm mDG. Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. Ha tenuto corsi di perfezionamento in alcune importanti università americane (Portland George Fox, Nevada Las Vegas, New York Westminster Conservatory, Lower Columbia College Washington, Denver State University Colorado), nella Hochschule del Saarland , in Giappone (Nagoya corso docenti Yamaha) e Cina presso il Conservatorio di Musica della città di Shanghai.

Al concerto di domenica eseguiranno musiche da “La primavera” di Beethoven (sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore, op. 24) e la sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck. Penultimo appuntamento in cartellone, lunedì 3 giugno sempre alle ore 21, con la performance del Trio A corde e fiato (Maria Sole Mosconi al flauto, Luca Ridolfi al fagotto, Irene Piazzai all’arpa) su melodie di Saint Saens, Bizet, Debussy, Jolivet. La conclusione della rassegna “Linfa”, venerdì 7 giugno alle ore 21 a San Nicolò, è affidata all’Ensemble Accademia Dorica con Andrea Tenaglia all’oboe solista, Giuseppe Ciabocchi al fagotto (solista) impegnati in un repertorio musicale di Marcello, Devienne e Flackton.

Info: www.scuolapergolesi.it – tel: 0731205856. Ingresso 10 euro / ridotto 5 euro.