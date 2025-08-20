Jesi: a San Massimiliano Kolbe l’addio a Gino Bolletta

JESI – Grande commozione in città e in Vallesina per la scomparsa improvvisa di Gino Bolletta, 82 anni, simbolo del ciclismo amatoriale e compagno di pedalate di mister Roberto Mancini. Gino, conosciuto e ben voluto da tutti, punto di riferimento per chi pratica il ciclismo e per gli organizzatori di iniziative sul nobile sport, è stato colto da malore nei giorni scorsi e si è spento ieri all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato ( ). Originario di Santa Maria Nuova, condivideva una grande amicizia anche con il compianto Michele Scarponi. Oggi le sue foto popolano il web, insieme a commossi saluti e pensieri di sincera gratitudine. La salma è stata composta alla Casa funeraria Santarelli di Monsano dove da oggi pomeriggio sarà aperta la camera ardente nella sala “fuoco”, lo stesso che incendiava la sua grande passione per la bici.

I funerali saranno celebrati domani (giovedì 21 agosto) alle ore 17 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di Jesi dove Gino riposerà. Lascia nel dolore la moglie Fiorella, i figli Andrea ed Eleonora, l’adorata nipotina Maria, i fratelli Mario e Giancarlo, la sorella Rita, la cognata Carmela, il cognato Paolo, la suocera e i tantissimi amici. In particolare, il gruppo di appassionati che – attorno a Roberto Mancini – costituiva un gruppo inossidabile di amici del pedale che avevano come base logistica la pasticceria Zoppi. Da lì, dopo la routine del caffè, si pianificavano percorsi, giornate, iniziative e uscite. Ora, ci sarà un posto vuoto a quel tavolino, un’assenza pesante che si percepirà di più durante le pedalate insieme.

La famiglia di Gino, cui stanno arrivando tantissimi messaggi di vicinanza e cordoglio, ha promosso una raccolta fondi in favore della Croce rossa italiana comitato di Jesi per ricordarlo.