Jesi: il saluto del Comandante della Stazione Carabinieri Luogotenente Rossi

JESI – Era arrivato a Jesi nel lontano 1978 dopo una vita nell’Arma, partendo dal primo gradino quello del Carabiniere semplice. Oggi dopo 47 anni e 4 mesi di onorato servizio è giunto il momento del commiato: il luogotenente Fiorello Rossi ha raggiunto il traguardo della pensione e si appresta a lasciare la divisa e Jesi.

Punto di riferimento per i cittadini proprio per la rilevanza del suo ruolo di Comandante della Stazione, “buon padre di famiglia” per i militari più giovani, il Luogotente Rossi ha dato molto all’Arma e alla città di Jesi. Ieri 18 gennaio in Municipio il saluto alla presenza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del vice Samuele Animali, del presidente del consiglio comunale Luca Polita.

Insieme al Luogotenente Rossi, il comandante della Compagnia Maggiore Elpidio Balsamo, il Tenente Federico Pellegrini, il luogotenente Marco Bauco, il maresciallo maggiore Pasquale Matani. Non è voluto mancare al saluto anche il comandante della Polizia locale Cristian Lupidi. Un momento molto emozionante durante il quale sono state ripercorse le tappe della carriera del Luogotenente Rossi e sottolineato, sia da parte del Maggiore Balsamo che del sindaco, il grande attaccamento di Rossi alla città di Jesi. Anche per questo, oltre che per esprimergli il senso di gratitudine della collettività, il primo cittadino ha voluto donargli la medaglia Federiciana.