Jesi saluta Delfino, il “padre” della gastronomia cittadina

JESI – Si è spento Delfino Di Curzio, il “padre” della gastronomia cittadina. All’età di 74 anni, il noto titolare della bottega di via Coppi, chiusa circa un anno fa, è deceduto, lasciando i figli Pierluigi e Daniele e la moglie Giselda Sampaolesi, sempre al suo fianco nel negozio di prelibatezze che, nel tempo, era divenuto un punto di riferimento di un’intera comunità. Conosciuto da tutti, era sempre pronto a dispensare consigli culinari e raccontare la provenienza dei prodotti in vendita.

Camera ardente allestita oggi, sabato 13 settembre, a partire dalle ore 15, alla Casa Funeraria Santarelli di via Marche a Monsano. Funerali in programma lunedì 15 settembre, ore 16, nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, il quartiere in cui Delfino ha lavorato per una vita intera.