Torna la Jesi Run: c’è da correre per tutti, campioni e bambini

JESI – Torna in strada domenica prossima 14 maggio la Jesi Run. Erano stati, un anno fa, 800 i partecipanti alla manifestazione della ripresa dopo il Covid, «puntiamo questa volta ad essere un migliaio» spiega Alessandro Marini, organizzatore e presidente della associazione Space Running che ha ideato e promuove l’evento. «Una corsa dal percorso bello, grazie alle caratteristiche del nostro territorio e alla quale siamo contenti di dare, per quanto di nostra competenza – dal lavoro della Polizia Locale a quello di JesiServizi – il supporto del Comune» dice l’assessore allo sport Samuele Animali presenziando al lancio dell’edizione 2023.

Alessandro Marini e Samuele Animali presentano la Jesi Run 2023

La formula è ancora quella che vedrà partenza e arrivo ai giardini pubblici di viale Cavallotti, chiusi al traffico nel tratto fra gli incroci con via Montecarotto da un lato e via Grecia dall’altro: restano i due percorsi da 15 km e 7 km, che si snoderanno dai giardini a via del Burrone, Cippo Martiri di Montecappone, Colle Onorato (dove torna indietro la 7 km), Acquasanta e ritorno da via delle Nazioni fino a Viale Cavallotti. Novità spazio e gare per i più piccoli, le Kids Run: gare sul chilometro e sui 400 metri (anche non competitiva) in viale Cavallotti. Scattano alle 9 le Kids Run, alle 9,30 le 15 e 7 km: per la 15 km le iscrizioni si chiudono domani 11 maggio sulla piattaforma online jesirun.it, per tutte le altre competizioni ci si può iscrivere fino a sabato (dalle 16 alle 19,30 in Piazza della Repubblica) e domenica mattina (ai giardini dalle 7,30 alle 9).

«Grazie – dice Marini – alla collaborazione della Polizia Locale e ai circa 40 volontari che saranno impegnati per l’organizzazione, fra cui ragazzi e ragazze del Liceo Sportivo del Leonardo da Vinci. La manifestazione si inquadra in un quadro di eventi per la promozione dello sport fra gli studenti. Sabato scorso la Atletica Challenge ha visto impegnate le scuole con circa 300 giovani in gare sui 60 metri, di salto in alto e di lancio del vortex. Replicheremo il 20 maggio co le scuole medie». Per Animali: «Evento che si integra alla perfezione in un programma di manifestazioni per tutto l’anno per la promozione dello sport per tutti e del suo valore sociale e etico».

Compatibilmente con condizioni meteo accettabili, la Jesi Run si terrà comunque anche in caso di pioggia.