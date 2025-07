Jesi, c’è il Rugby Music Festival: «Tre giorni di musica e festa aperti alla città»

JESI – Tre giorni di festa in musica nell’impianto da rugby di via Mazzangrugno: è il programma del Rugby Music Festival, in scena a Jesi da venerdì 11 a domenica 13 luglio prossimi. «Una manifestazione estiva che mira a far vivere ed essere un punto di riferimento per la città per tutto l’anno l’impianto, anche al di fuori della stagione agonistica – dica Luca Faccenda, presidente del club Rugby Jesi ’70 co-organizzatore – con un appuntamento che nasce anche per dare un supporto alla società sportiva». Formula delle tre serate, quella dell’ingresso gratuito con consumazione obbligatoria. «Una bella iniziativa – dice l’assessore al turismo Alessandro Tesei – doveroso da parte dell’amministrazione cogliere gli stimoli positivi che arrivano da realtà e associazioni come il Rugby Jesi ’70».

L’evento è organizzato dal Rugby Jesi 70 in collaborazione con Universal Events, il Terzo Tempo Club House, l’agenzia di comunicazione Matteo Baleani Lab e con il patrocinio del Comune di Jesi. Dice Emanuel Pastina di Universal Events: «Abbiamo puntato su un venerdì di taglio commerciale, con le youtuber Donatella e i dj Paolo Noise dallo zoo di 105 e LaRegina. Il sabato lo dedichiamo alla musica Afro, con un dj internazionale come Stefan Egger e validi nomi locali, la domenica infine un programma pensato per le famiglie, con il Fantasy Day e le musiche dei cartoni animati».

Rugby Music Festival, il programma

«Venerdì 11 luglio si parte con l’Opening Night. Dalle 20:00, l’atmosfera si scalda con musica di accompagnamento, cibo e cocktail nell’area del Terzo Tempo Club House. Dalle 23:00, via allo show con le esplosive Donatella, il dj set di Paolo Noise direttamente dallo Zoo di 105 e per chiudere in bellezza il trash party firmato LaRegina».

«Sabato 12 luglio arriva l’Afro Music Festival. Anche durante la seconda giornata si cena in musica dalle ore 20:00, aspettando il live. Dalle 23:00, il palco si accende di energia grazie a Stefan Egger, accompagnato da Gianca, Alpha, Jack, Gabba e altri ospiti in occasione della speciale Afro & Remember Reunion, per un viaggio tra sonorità afro, tribal e dance che hanno segnato un’epoca».

«Domenica 13 luglio avremo il Fantasy Day. La giornata conclusiva sarà dedicata a famiglie e bambini, tra magia, musica e divertimento. Dalle ore 20:00, inizia lo spettacolo con i JeegRobots – Cartoon Cover Band, per cantare insieme le sigle dei cartoni più amati. Durante la serata, trucca bimbi, animazione e altre sorprese, area food e relax per genitori e accompagnatori. Un’occasione unica per vivere una serata spensierata e condividere momenti speciali con tutta la famiglia».

«Per tutta la durata del festival sarà attiva l’area food & drink del Terzo Tempo Club House, con proposte culinarie di qualità, cocktail bar e birra alla spina».

«Il Rugby Music Festival punta a diventare uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio, un evento gratuito, accessibile e ricco di contenuti, capace di unire musica, sport, socialità e territorio».