Jesi: ruba un portafogli, ci lascia dentro i propri documenti e lo smarrisce: 31enne rumeno denunciato per furto

JESI – Nella giornata di ieri 19 novembre, al termine dell’attività investigativa, il personale Volanti del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 31enne rumeno per il reato di furto.

Il 6 novembre scorso era stato consegnato in Commissariato da un utente un portafogli rinvenuto in Piazzale Partigiani, contenente documenti e carte varie intestate ad un rumeno nonché una patente di guida e tessera sanitaria intestate ad un cittadino jesino. Da accertamenti investigativi, i documenti in parola risultavano denunciati come smarriti dal cittadino jesino nel settembre 2022.

Contattato il cittadino rumeno, chiesta contezza del possesso del portafogli del cittadino jesino con all’interno i documenti, sosteneva d’aver rinvenuto i documenti in Slovenia e di averli trattenuti in attesa che qualcuno lo contattasse per la riconsegna.

Tuttavia, le indagini espletate escludevano categoricamente che la parte offesa si fosse recata in Slovenia. Pertanto, alla luce degli elementi indiziari raccolti, veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per furto.