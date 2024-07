Jesi, rotatorie da curare: viale King può attendere, si resta alla Zipa

JESI – Più urgente intervenire su asfalto e rotatoria all’incrocio tra via Fontedamo e via dell’Industria alla Zipa, slittano, al momento, gli annunciati lavori all’altra rotatoria tra viale Verdi e viale King. Lo ha deciso la Giunta, prendendo atto della situazione.

Dei quattro interventi su altrettante rotatorie in città per 190mila euro complessi, tre sono giù stati effettuati: su Via Pasquinelli agli incroci con Viale Don Minzoni e Via Bocconi (sempre zona Zipa) e tra Via Ricci e Viale XXIV Maggio. Per la quarta tappa si cambia e si resta in zona Zipa.

«La modifica – spiegano dalla Giunta – scaturisce da un’analisi dello stato di fatto, in cui si è attestato un repentino ammaloramento della rotatoria di via Fontedamo con riduzione delle condizioni di sicurezza, dovuto al recente aumento del traffico veicolare coincidente con i lavori di rifacimento del ponte San Carlo e relativa interruzione dell’accesso a Jesi da via Marconi. D’altro canto non si è rilevato un peggioramento del manto stradale della rotatoria di via Verdi, la cui manutenzione potrà essere riprogrammata in futuro». Non cambia il quadro economico complessivo degli interventi, che resta di 190mila euro per le quattro rotatorie. Tra via Fontedamo e via dell’Industria si procederà alla «fresatura della pavimentazione nei tratti ammalorati, per uno spessore di dieci centimetri; stesura di binder con bitume modificato per lo spessore di 6 e di tappeto di usura con bitume modificato per lo spessore di 4». Messo in conto anche il compenso alla ditta aggiudicatrice dell’appalto per l’esecuzione del lavoro di notte, «al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza».