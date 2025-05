Jesi: ecco la rotatoria in via Paradiso e il senso unico in via Agraria

Scattano in questi giorni il senso unico, in uscita dalla città, su via Agraria e la sperimentazione di una nuova rotatoria in via Paradiso. I dettagli

JESI – Jesi nord, via alle modifiche alla viabilità. Scattano da venerdì prossimo 30 maggio il senso unico, in uscita dalla città, su via Agraria e, da domani 29 maggio, la sperimentazione di una nuova rotatoria in via Paradiso, all’intersezione tra la parte alta e quella bassa e residenziale della strada.

Via Paradiso, la rotatoria

Dalle 9 del 29 maggio, presso i civici 39 bis, 49 e 51 bis di via Paradiso viene realizzata tramite segnaletica stradale provvisoria una rotatoria che sarà sperimentata per un anno. Tutti i veicoli che si immetteranno nella rotatoria dovranno circolare con senso antiorario rispetto alla direzione di marcia di provenienza, dando la precedenza a tutti coloro che già transitano. Data disposizione di installare segnali di preavviso.

Nel tratto di via Paradiso tra i civici 15 e 51, scatta il senso unico di circolazione che direzione da Jesi a San Marcello: tutti coloro che transitano all’interno della rotatoria, giunti in prossimità del civico 51, devono continuare la marcia all’interno dell’anello.

In via Paradiso la rotatoria all’incrocio tra parte alta e bassa della strada avrà «durata di 12 mesi – ha stabilito la Giunta – con una valutazione tecnica intermedia dopo sei. In caso di esito positivo, la programmazione dei lavori per renderla definitiva. L’intersezione tra i due assi stradali di via Paradiso è stata individuata come una delle più critiche – è la constatazione – viene percorsa a velocità elevate pur in pieno centro abitato e risulta difficoltosa e pericolosa l’immissione dalla strada secondaria alla principale».

Via Agraria, il senso unico

Dalle 9 del 30 maggio, in via Agraria, nel tratto tra le vie Pier Santi Mattarella e Paradiso, senso unico di marcia a salire, con direzione da Jesi a San Marcello. Alla rotatoria tra via Paradiso, la provinciale 17 e via Agraria, tutti i veicoli devono proseguire all’interno dell’anello. Nel tratto interessato dal senso unico istituito anche il limite di velocità ai 30 chilometri orari. Nei pressi del civico 79, ristretta la careggiata a destra.

«In via Agraria – è la motivazione – un fenomeno franoso sta creando avvallamenti, ulteriormente accentuato dall’alto carico veicolare. In attesa delle somme per gli interventi di ripristino, si ha necessità di intervenire almeno riducendo il carico viario».