Jesi, ritrovata Amelia. Era scomparsa dalla Casa di Riposo

JESI – Amelia Montesi, 76 anni, è stata ritrovata. La donna era scomparsa dalla Casa di Riposo ieri, domenica 22 marzo.

Una buona notizia è arrivata. La donna è stata ritrovata da un ragazzo che passeggiava con il cane nel campo in via Eustachi, vicino alla Casa di Riposo di Jesi.

La signora Amelia Montesi

Non si era fatto attendere l’appello del direttore generale dell‘Asp 9 Franco Pesaresi, preoccupato per le condizioni di salute dell’aziana: «Se qualcuno la dovesse vedere, se qualcuno dovesse incontrare una persona anziana che si muove senza un obiettivo preciso chiediamo di comunicarcelo subito».

E così è stato: una storia a lieto fine che scalda i cuori in questi giorni di emergenza. L’anziana è stata trasporata in Codice giallo all’ospedale di Jesi dalla Croce Verde per verificare le sue condizioni di salute, che sembrano buone: Amelia è cosciente e muove gambe e braccia.

